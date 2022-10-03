Испанцы рассказали о нехватке еды из-за кризиса

Продовольственный кризис сейчас накрыл Испанию. Местные жители сутками стоят в очередях, чтобы получить бесплатный продуктовый набор.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, многим благотворительные организации вынуждены отказывать - еды на всех не хватает. О том, почему испанцы столкнулись с голодом, рассказа корреспондент "Известий" Кристина Смыкова.

Даниэла переехала в Испанию из Венесуэлы 9 месяцев назад, в надежде на лучшую жизнь. А в итоге - стоит в очереди за едой. У нее маленькая дочь, которую дешевым фастфудом не накормишь, ребенку нужны витамины.

"Рост цен на питание очень высокий. Я хожу в этот банк уже три месяца, здесь есть молоко для дочки, а еще нам выдают овощи и фрукты", - рассказала Даниэла Сазарио.

Да и местные жители ринулись в продовольственные банки, потому что теперь им не по карману даже самая простая пища.

"В супермаркете продукты очень дорогие. Раньше я на 50 евро покупала много всего, сейчас - уже почти ничего", - поделилась еще одна испанка Мигелина Гонсалес.

Одной зарплаты на элементарные нужды уже не хватает.

"Это кошмар, у жены нет стабильной работы, у нас на всех тысяча евро в месяц, у нас двое детей, как сводить концы с концами?!" - сокрушается местный житель Байрон Инохоза.

Такие очереди сейчас можно встретить во многих крупных испанских городах.

"Раньше мы принимали около 30 человек в неделю, теперь к нам приходят почти 400, в том числе 300 семей. Спрос возрос многократно", - сообщила волонтер организации Fundación Madrina Лина.

Но и у волонтерских организаций, соответственно, тоже проблемы: ведь отчисления на благотворительность - первое, что вычеркивают из списка трат.

"Раньше они могли помочь своими деньгами, а теперь у них нет денег даже на себя. У нас больше нет масла, раньше у нас была семья, которая приносила нам 150 литров масла каждую неделю. То же самое с молоком", - рассказал глава благотворительной организации Роджелио Поведа.



Стоимость потребительской корзины в Испании бьет рекорды, за год она выросла на 15%. Это значит, что годовая инфляция в далеко не последней стране Евросоюза впервые за 38 лет выражается в двузначных цифрах. Бананы подорожали на 64 процента, макароны, оливковое масло и мука - в половину.

Сейчас союз потребителей требует от властей срочно снизить налоги с продаж основных продуктов, чтобы помочь беднеющим семьям. Именно правительство местные жители обвиняют в текущем кризисе и уверяют, что все проблемы с экономикой начались сразу после того как Европа, вслед за США, ввела санкции против России. Теперь же, продолжая политику "назло маме отморожу уши" европейские лидеры пытаются договориться о новом, восьмом пакете ограничительных мер.