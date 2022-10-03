Литва усилит охрану границы с Россией

Литва разработала план мероприятий по усилению охраны границы с Россией. Об этом рассказал глава комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, передает LRT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"План реагирования на ситуацию, когда, например, россияне могут попытаться зимой проникнуть в Литву, переходя замерзшие пограничные реки, подготовлен и при необходимости будет введен в действие", - заявил член Сейма.