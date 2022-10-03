Жители Австрии попросили власти вернуться к абсолютному нейтралитету

Жители Австрии начали подписывать петицию с требованием к чиновникам о возврате страны к абсолютному нейтралитету. Об этом сообщает издание Exxpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, уже свыше 40 тыс. граждан поддержали соответствующее обращение к федеральному правительству.

"40 тыс. австрийцев возмутились огромными денежными подарками Киеву, поставками топлива украинским войскам и участием страны как члена ЕС в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Украине", - уточняется в обращении.

Как добавили в газете, все больше граждан австрийцев также хотят вернуться к "настоящему" нейтралитету, уйдя от санкций ЕС.

Помимо того, австрийцы рассчитывают, что страна вернется к роли посредника в переговорах о заключении перемирия между Украиной и Россией.

"Нам, простым гражданам, невозможно знать и подвергать сомнению все аспекты, предысторию и факты, все мы видим только ужасные последствия конфликта между Украиной и РФ...", - говорится в письме.