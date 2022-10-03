Перестрелка на Западном берегу реки Иордан

Военнослужащие Армии обороны Израиля подверглись в понедельник обстрелу на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Бейта близ города Наблус. "Получено сообщение о попытке атаки со стрельбой в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля рядом с поселком Бейта", - говорится в сообщении.

Израильские военные, добавили в пресс-службе, "открыли в ответ огонь в сторону источника стрельбы". Как указывается в сообщении, военнослужащие "проводят в районе [происшествия] разыскные мероприятия". С израильской стороны пострадавших нет.