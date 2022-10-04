Германия задумала перестать делиться энергией с соседями

Предстоящей зимой Германия может принять решение перестать делиться энергоресурсами с соседями - это нужно, чтобы избежать перебоев с электроснабжением внутри самой ФРГ. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на технического директора крупнейшего из четырех операторов электросетей Германии Amprion Хендрика Нойманна, передает Day.Az.

По его словам, в складывающихся условиях есть вариант, что ФРГ придется думать об экономии и ограничить экспорт электроэнергии во Францию и другие страны. Нойманн предполагает, что поставки, скорее всего, будут сокращены на несколько часов. При этом даже такое сокращение рискует усугубить дефицит во Франции, которая до недавних пор оставалась одним из крупнейших покупателей немецкой электроэнергии.