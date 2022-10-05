Основателя сети пиццерий Papa John's раскритиковали

Джона Шнаттера, основателя компании Papa John's Pizza, заклеймили за слова о том, что он "потерял дом" во Флориде из-за урагана "Иан". Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бизнесмен, которого лишили поста генерального директора после расового скандала, появился в эфире телеканала One America News. Шнаттер сказал, что масштабы ущерба, запечатленного на снимках его затопленного дома, дают представление о том, насколько разрушительным был этот ураган. Он добавил, что "не беспокоится о себе", потому что у него "есть ресурсы, команда и знания", чтобы преодолеть кризис.

"Вы просто не можете себе представить, насколько это плохо, и мое сердце соболезнует людям во Флориде. Да, я потерял дом, но они потеряли все", - заявил основатель сети пиццерий.

Шнаттер и телеканал One America News подверглись насмешкам в социальных сетях за этот сегмент включения. Пользователи Twitter попросили бизнесмена не переживать за их материальное состояние и не жаловаться на свое, а телеканалу посоветовали научиться правильно писать слово "ураган".