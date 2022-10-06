Британец арендовал рекламный билборд, чтобы найти себе девушку

Мужчина из Англии арендовал рекламный билборд, чтобы найти себе девушку, пишет LADBible. Как объяснил британец, сайты знакомств и приложения ему не помогли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

23-летний Эд Чемпен из Лидса рассказал, что переживает из-за того, что пока так и не смог найти себе девушку. Мужчина перепробовал разные сайты знакомств, а потом решил мыслить нестандартно и арендовал билборд. Он разместил на рекламном щите свою фотографию и оставил контактные данные.

"Я подумал, что собственный рекламный щит был бы хорошим способом познакомиться с людьми", - объяснил Эд.

Кроме того, Чемпен арендовал билборд на магистрали, ведущей в город, а это значит, что каждый день его объявление видят тысячи людей, что повышает шанс британца на успех.

"Мне начали писать с первого дня, как только появился билборд. Я получил сообщения от женщин в возрасте от 18 до 40 лет", - рассказал мужчина.