Судно с сотней мигрантов разбилось о скалу у берегов Греции

Парусное судно, на борту которого находились около ста мигрантов, потерпело крушение у греческого острова Китира. Спасатели ведут поиски при неблагоприятных погодных условиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по информации агентства "Интерфакс", морское происшествие случилось вечером 5 октября. Работа спасателей, прибывших на место крушения судна, затруднена из-за сильного ветра. В поисках принимают участие суда береговой охраны, спасательный вертолет и частные катера.

По предварительным данным, пока удалось спасти около 30 человек. Судьба остальных пострадавших остается неизвестной. Поиски продолжаются.