В США умерла самая старая собака в мире

В США в возрасте 22 лет умерла самая старая собака в мире, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Питомец прославился тем, что при жизни попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Собака по кличке Пебблс скончалась за пять месяцев до своего 23-летия. Владельцы питомца заявили, что той-фокстерьер умер своей смертью в доме в Южной Каролине.

"Она проводила свои дни, наслаждаясь кантри-музыкой. Мы баловали ее и любили", - говорится в заявлении.

Кроме того, животное, по словам хозяев, было для них не просто собакой, а полноценным членом семьи.

"Не было никого, кто бы не любил Пебблс", - добавили владельцы собаки.

Еще при жизни той-фокстерьер успел обзавестись армией поклонников, которые теперь скорбят вместе с семьей животного. Люди выразили свои соболезнования и пожелали семье Пебблс сил.