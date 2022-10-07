Германия не смогла назвать виновного в диверсиях на «Северных потоках»

Представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац заявил, что у властей Германии нет новых сведений о том, кто мог организовать предполагаемую диверсию на "Северных потоках", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ничего нового касательно обстоятельств дела нет", - сказал Коллац.

Он также отметил, что не может судить об информации журнала Spigel, согласно которой, по оценке Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ, за диверсией могло стоять иностранное государство.

26 сентября на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" произошли утечки. По мнению шведских сейсмологов, произошедшее стало следствием взрывов. Nord Stream назвала повреждения газопроводов беспрецедентными.