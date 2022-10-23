Акции солидарности с протестующими иранцами

Акции солидарности с антиправительственными протестами в Иране прошли в Германии, Японии других странах мира, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным полиции, на демонстрацию в Берлине вышли 80 тысяч человек.

Протесты за права женщин, против религиозной диктатуры и полицейского насилия не утихают в Иране после смерти Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

Собравшиеся в Берлине представители иранской диаспоры говорят:

- Сегодня у нас есть шанс показать миру, что мы не хотим видеть это правительств, мы хотим его сменить. Поэтому у нас всех одна цель, одна судьба. Сегодня мы хотим все вместе громко заявить об этом, кричать об этом.

- Мы живем в Голландии и приехали в Берлин на эту демонстрацию. Для нас важно быть здесь, быть голосом жителей Ирана, которых будут убивать на улицах. Происходящее в Иране - уже не протест, это революция.

В Токио демонстранты несли портреты иранцев, погибших в ходе жесткого подавления акций протеста.

На этом фоне в Иране студенты нескольких университетов вышли на улицы под лозунгом "Женщина жизнь, свобода!". Преподаватели призывают к проведению общенациональной забастовки из-за убийств и арестов демонстрантов.

По данным правозащитников из организации Iranian Human Rights Activists News Agency (HRANA), для разгона протестов силы безопасности Ирана применяют огнестрельное оружие, погибли уже около 250 человек, включая свыше 30 детей, арестованы 12 с половиной тысяч человек.

Госсми Ирана сообщают, что только в Тегеране ранения получили 850 членов полувоенного формирования "Басидж", принимающего участие в подавлении протестов.