Массовый голод в Армении

В Армении полмиллиона человек страдают от недоедания.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в "Карте голода" Всемирной продовольственной программы ООН.

Только за последние три месяца данное число увеличилось на 0,01 миллиона.

Также согласно "Карте голода", 4,4 процента детей младше пяти лет в Армении страдают от острого недоедания, а 9,4 процента от хронического недоедания.

Отметим, что население Армении составляет 3 миллиона человек.