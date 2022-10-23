https://news.day.az/world/1505712.html Массовый голод в Армении
Массовый голод в Армении
В Армении полмиллиона человек страдают от недоедания.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в "Карте голода" Всемирной продовольственной программы ООН.
Только за последние три месяца данное число увеличилось на 0,01 миллиона.
Также согласно "Карте голода", 4,4 процента детей младше пяти лет в Армении страдают от острого недоедания, а 9,4 процента от хронического недоедания.
Отметим, что население Армении составляет 3 миллиона человек.
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