"Солдат не хватает, чтобы защищать всю границу с Азербайджаном"

Последние инициативы минобороны Армении свидетельствуют о том, что "численности армии и тех военнослужащих, которые служат на границе, не хватает, чтобы защищать всю границу с Азербайджаном".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал военный эксперт Айк Наапетян.

По его мнению, реформа минобороны Армении проводится для того, чтобы военнослужащий, у которого появляются какие-то знания и опыт через 6 месяцев, могу продолжить службу по контракту.

"У нас очень высокий процент безработицы. Вероятно, армия испытывает нехватку численности контрактников и военнослужащих-срочников, чтобы "закрыть" всю границу с Азербайджаном. По этой причине и проводится данная реформа", - заключил эксперт.



