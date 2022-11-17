https://news.day.az/world/1512015.html В Стамбуле произошел взрыв, 10 человек пострадали - ФОТО - ВИДЕО
В Стамбуле произошел взрыв, 10 человек пострадали - ФОТО - ВИДЕО
В результате утечки газа в трех этажном доме, расположенном в турецкой провинции Стамбул, произошел взрыв, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, утверждается, что инцидент произошел во время инфраструктурных работ сотрудников Стамбульской газораспределительной компании (IGDAŞ) в районе Фатих.
На место происшествия выехало большое количество пожарных, бригад скорой медицинской помощи и полиции. В результате взрыва пострадали 10 человек. Пожар, возникший после взрыва, был потушен за короткое время.
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