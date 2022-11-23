В Турции началась сборка прототипа отечественного военного самолета

В Турции продолжается реализация проекта создания отечественного военного самолета пятого поколения, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Работы над созданием прототипа самолета реализуются специалистами компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) в координации с Управлением оборонной промышленности Турции.

В рамках очередного этапа проекта, начался монтаж фюзеляжа и крыльев прототипа самолета, который планируется вывести из ангара 18 марта 2023 года.

Церемония начала сборки самолета состоялась на производственной площадке на предприятии TUSAŞ с участием представителей Министерства национальной обороны, Управления оборонной промышленности и ВВС Турции.

Прототип отечественного военного самолета будет полностью соответствовать международным стандартам. При его создании прототипа самолета будут задействованы около 6500 запасных частей и 30 различных подсистем.

Последующие этапы проекта будут реализованы в период до 2029 года.

Гендиректор компании TUSAŞ Темель Котил сообщил, что в проекте создания военного самолета задействованы более 13 тыс. специалистов. "После того, как прототип будет выведен из ангара, начнутся наземные испытания. Самолет будет готовиться к первому полету. Мы горды вкладом в инициативу общенациональной значимости", - сказал Котил.