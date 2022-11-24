В России загорелся автобус

Автобус загорелся недалеко на трассе по направлению к аэропорту Внуково. В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места происшествия, передает Day.Az.

Инцидент произошел на 26 километре Киевского шоссе.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. По нашим данным, автобус двигался по шоссе без пассажиров.