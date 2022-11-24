https://news.day.az/world/1513828.html В России загорелся автобус - ВИДЕО
В России загорелся автобус - ВИДЕО
Автобус загорелся недалеко на трассе по направлению к аэропорту Внуково. В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места происшествия, передает Day.Az.
Инцидент произошел на 26 километре Киевского шоссе.
В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. По нашим данным, автобус двигался по шоссе без пассажиров.
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