Британская помощь Афганистану только укоренила коррупцию

Помощь Великобритании Афганистану в размере 3,5 млрд фунтов стерлингов в период с 2000 по 2020 год только укоренила коррупцию и нарушение прав человека, заявила специальная комиссия. Отмечается, что она не достигла своей основной цели по стабилизации правительства страны. Такую оценку вынес британский правительственный орган по контролю за помощью, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Независимая комиссия по помощи (ICAI) заявила, что решения о выделении помощи на операции по борьбе с повстанцами были ошибочными. Также в отчете говорится, что усилия по сокращению гендерного неравенства, вероятно, будут сведены на нет из-за Талибана.

В докладе отмечается, что деньги были потрачены на достижение чрезмерно краткосрочных целей США. На основе обширных интервью с высокопоставленными правительственными чиновниками Великобритании предполагается, что Великобритания мало влияла на стратегию США, даже несмотря на то, что она была не согласна с решением США исключить Талибан из любого политического урегулирования в тот момент, когда талибы были относительно слабы.

В новом у отчете ICAI говорится: "Не желая оспаривать подход США, Великобритания публично заявила о неизбежном успехе". Приверженность к США привела к тому, что Великобритания была вынуждена инвестировать большие суммы помощи в процесс государственного строительства, который, как показал ее собственный анализ, имел ограниченные шансы на успех".