Песков объяснил отказ Пашиняна подписать документы после саммита ОДКБ

У партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) существуют определенные разногласия по ряду моментов, это не позволило подписать два документа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

"Существуют определенные разногласия по некоторым моментам, которые не позволили подписать два документа, но не значит, что это ставит под угрозу существование ОДКБ", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов, пройдет ли в Санкт-Петербурге саммит СНГ, он отметил, что мероприятие готовится.

"Он готовится, но надо согласовать время", - сказал Песков.