Момент падения параплана на машину в Краснодарском крае

Момент падения моторизированного параплана на автомобиль попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kub Mash. В результате инцидента погибли два человека - пилот и пассажир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным Telegram-канала, в параплане находились местный пилот Сергей Сердюк и пассажир Иван Светашов.

"Это был учебный полет, вылетали с местной площадки, все необходимые документы были при себе. Летали вокруг стадиона, но внезапно начали падать", - говорится в сообщении.

Припаркованный автомобиль BMW получил повреждения. "Параплан летал над домами, кружился, в какой-то момент он резко начал падать, и прям на краевую часть багажника упали. Оба мужчина молодые - 30-35 лет", - рассказала Telegram-каналу Shot владелица иномарки.

По предварительным данным, пилот параплана, который упал на автомобиль в Хадыженске, не справился с управлением, рассказали в прокуратуре Краснодарского края.