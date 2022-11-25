Цены на газ в Азии резко выросли

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) на спотовом рынке в Азии в период с 16 по 23 ноября резко выросли на 20 процентов до самого высокого уровня с начала октября. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Цена фьючерса на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость СПГ, поставляемого в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) на закрытии рынка в среду составила 34,24 доллара за один миллион британских термальных единиц (примерно 1225 долларов за тысячу кубометров). Трейдеров напугали прогнозы о приближении холодной погоды в Европе, так как регион выступает прямым конкурентом Азии в закупках газа, и решение отложить начало работы крупнейшего экспортного СПГ-терминала в США Freeport LNG после пожара в июне. Bloomberg ранее указывало, что продолжительный простой предприятия может повысить напряженность на мировых газовых рынках в преддверии зимы.

Пока Япония и Китай, а также многие другие государства региона с оптимизмом смотрят на накопленные ими объемы газа, но внезапное похолодание в этих странах может привести к быстрому истощению запасов.