В России назначили армянского криминального авторитета новым «смотрящим» за тюрьмами

Криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян назначен новым "смотрящим" за тюрьмами в России. Информация об этом распространена в социальных сетях, передает в воскресенье Day.Az.

Как сообщается, ему поручено создать новую частную военную компанию из заключенных по типу ЧВК "Вагнер".

А финансировать новую ЧВК будет российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.