https://news.day.az/world/1514737.html В России назначили армянского криминального авторитета новым «смотрящим» за тюрьмами
Как сообщается, ему поручено создать новую частную военную компанию из заключенных по типу ЧВК "Вагнер".
В России назначили армянского криминального авторитета новым «смотрящим» за тюрьмами
Криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян назначен новым "смотрящим" за тюрьмами в России. Информация об этом распространена в социальных сетях, передает в воскресенье Day.Az.
Как сообщается, ему поручено создать новую частную военную компанию из заключенных по типу ЧВК "Вагнер".
А финансировать новую ЧВК будет российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.
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