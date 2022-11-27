Романо Проди предрек коммерческую войну между США и ЕС

Между Евросоюзом и США может вспыхнуть коммерческая война на фоне энергокризиса. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди написал в статье для газеты Messaggero.

По его словам, из-за энергокризиса Европа далека от мировой политики по многим важным стратегическим вопросам. При этом разница цен на энергоносители, а также подходов ЕС и США грозит коммерческой войной.

Проди пишет, что из-за отсутствия единства в принятии политических решений нет тех предложений, которые помогли бы справиться с кризисом. Он отметил, что предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ в 275 евро за мегаватт в час попросту бесполезно.

Также политик добавил, что перспективы у потолка цены на газ, который в два раза превышает нынешние рыночные цены, выглядят неясными. Он считает, что введение более низкой цены переместит потоки газа на азиатские направления.