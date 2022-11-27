Уровень отношений РФ с Турцией позволяет разрешать разногласия на переговорах

У России есть разногласия с Турцией по Сирии, но уровень взаимодействия двух стран и политическая мудрость позволяют решать все спорные вопросы не путём конфронтации, а путём переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По Сирии разногласия есть с Турцией, когда-то их удалось купировать и расшить в Сочи, был подписан документ, вы помните, который зачитывали два министра", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого был выложен в Телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков продолжил: "Но с Турцией есть другая превосходная история - уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров. И этот уровень взаимопонимания и взаимного уважения, действительно, это хорошая основа для того, чтобы даже такие сложные ситуации обсуждать".