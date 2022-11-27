Разбился истребитель ВС Египта

Военный самолет ВС Египта разбился в воскресенье, выполняя тренировочный полет на одном из полигонов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил республики, экипаж воздушного судна не пострадал.

"В рамках тренировочной деятельности ВВС в результате технической неисправности на одном из полигонов разбился истребитель. Экипаж выжил", - говорится в распространенном заявлении. Материального ущерба из-за ЧП не зафиксировано.