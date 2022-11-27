https://news.day.az/world/1514842.html В Сомали боевики напали на отель возле президентского дворца
По его данным, в ходе перестрелки ранение получил министр внутренней безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише.
В Сомали боевики напали на отель возле президентского дворца
Боевики из группировки "Аш-Шабаб" напали в воскресенье в центре сомалийской столицы Могадишо на отель, расположенный вблизи президентского дворца.
Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Somali Guardian.
По его данным, в ходе перестрелки ранение получил министр внутренней безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише.
Атака совершена на отель Villa Rose, который пользуется популярностью среди чиновников.
Cомалийская радиостанция "Далсан" передает, что боевики пытаются прорваться к президентскому дворцу.
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