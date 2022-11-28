В Иране молодые демонстранты сожгли научно-религиозный центр
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В иранском городе Дехдеште демонстранты сожгли научно-религиозный центр.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

На опубликованных видеокадрах запечатлена группа молодых людей, забросавших здание центра "коктейлями Молотова".