https://news.day.az/world/1515060.html В Иране молодые демонстранты сожгли научно-религиозный центр - ВИДЕО
В Иране молодые демонстранты сожгли научно-религиозный центр - ВИДЕО
В иранском городе Дехдеште демонстранты сожгли научно-религиозный центр.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
На опубликованных видеокадрах запечатлена группа молодых людей, забросавших здание центра "коктейлями Молотова".
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