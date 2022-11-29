Страны Европы увеличили импорт газа из России

В период с января по октябрь текущего года страны Европы получили из России 17,8 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), что говорит об увеличении импорта российского топлива на 42% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание подсчитало, что за обозначенный период доля российского СПГ составила 16% от всего импорта газа, доставляемого в Европу по морю. Основными покупателями названы Бельгия, Нидерланды, Испания и Франция.

Кроме этого, с начала года по газопроводам Европа получила 62,1 млрд куб. м газа из России. Авторы материала на основе этих данных делают вывод, что Европа еще не готова полностью отказаться от российского топлива.