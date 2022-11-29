Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, рынки оценивают вероятность сокращения добычи ОПЕК+. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 3,12%, до 86,48 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 2,72%, до 79,34 доллара.

Стоимость нефти растет, пока инвесторы оценивают вероятность сокращения добычи ОПЕК+ в связи со снижением спроса в Китае. В воскресенье в центре Пекина прошла демонстрация против ковидных ограничений. Ранее, 24 ноября, были ужесточены ограничительные меры в ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай, люди теперь вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.

"Существует риск для прогноза спроса в ближайшей перспективе... ОПЕК+, вероятно, будет по-прежнему больше обеспокоена тем, что техническая картина на рынке нефти становится негативной, и это, вероятно, заставит членов ОПЕК отреагировать", - сказала рыночный стратег Saxo Markets Singapore Чару Чанана (Charu Chanana) агентству Bloomberg

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября ОПЕК+ вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью вокруг прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале и в начале 2023 года, поэтому и было принято решение вновь сократить добычу.