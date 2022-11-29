В Австрии начнут раздавать продукты из супермаркетов

Министерство сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии совместно с энергетическим ведомством подготовило план экстренной раздачи продуктов из супермаркетов населению в случае блэкаута предстоящей зимой. Об этом сообщила 29 ноября пресс-служба Минсельхоза, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Представленное сегодня решение на случай возможного отключения электроэнергии <...> показывает, что торговля продуктами питания готова к кризису в качестве [элемента] системы критически важной инфраструктуры", - приводятся в пресс-релизе слова главы ассоциации ритейлеров продуктов питания Кристофа Тамандла.

Согласно плану, в первый день блэкаута продуктовые магазины не будут работать из-за необходимости принять меры предосторожности.

Во второй день продукты планируют раздавать возле супермаркетов с 10:00 до 15:00 часов по местному времени. При этом жителям нельзя выбирать содержимое наборов, но часть товаров можно будет докупить за деньги.

На третий день австрийцы смогут получить в супермаркетах лишь сухие продукты длительного хранения.