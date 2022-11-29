В Армении призвали снести памятник Пушкину

Сегодня в Ереване в Английском парке около десяти граждан во главе с лидером Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном потребовали демонтировать установленный в парке памятник русскому поэту Алесандру Пушкину.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, несколько дней назад в разговоре с журналистами Хзмалян заявил, что все русские памятники в Армении должны быть демонтированы.

Член Христианско-демократической партии РА Геворг Енгибарян заявил во время митинга, что "унизительно иметь в центре Еревана улицу и школу имени Александра Пушкина, который написал поэму "Тазит", оскорбляющую армянский народ".

"В центре Еревана у нас есть улица имени Фрунзе, того самого Фрунзе, который научил турецких солдат убивать армян. У них нет с нами идеологической, культурной связи, даже их мировоззрение не имеет к нам никакого отношения, это империя зла. Надо избавиться от них. У нас до сих пор есть улица Ленинградская, такого города нет, а в Ереване есть такая улица. Эти люди стояли у истоков разрушения нашего государства", - сказал он.