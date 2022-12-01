Стало известно слово 2022 года в Австрии

Жители Австрии считают, что словом 2022 года должна стать "инфляция". Об этом свидетельствуют данные опроса Австрийского агентства печати и Общества австрийского варианта немецкого языка, опубликованного в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для многих людей рост цен на 10% и более - это новый и непривычный феномен, обусловленный энергетическим кризисом и войной в Украине, он значительно снижает уровень жизни большого количества человек. Поэтому данное слово у всех на устах, оно также получило наибольшее количество голосов", - говорится в пояснении к опросу.

Всего для участия в отборе было предложено 460 слов и понятий. На втором месте "климатическйй бонус" - выплата в размере до €500, которую начиная с этого октября, ежегодно получают все проживающие в Австрии не менее шести месяцев. Выплаты финансируются из поступлений от налога на выбросы CO2 и призваны "поощрять поведение, благоприятное для климата". На третьем месте слово "коррупция". Такой выбор может быть связан с парламентским расследованием в отношении экс-канцлера Себастьяна Курца. "Антисловом" года стало словосочетание "энергетический кризис".

Составители рейтинга отметили, что в этом году в список попали "менее оригинальные выражения", предложенные варианты обусловлены "важными темами, которые беспокоят австрийцев".

Пик роста цен в республике наблюдался в октябре текущего года. Тогда уровень инфляции составил 11%, что стало самым высоким показателем за последние 70 лет.