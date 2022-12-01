Автомобиль Елизаветы II продан на аукционе за рекордную сумму

Автомобиль Jaguar X-Type, принадлежавший королеве Елизавете II, был продан на аукционе за 43 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зеленый автомобиль, цвет которого известен как "изумрудный огонь", проехал не менее 75 000 миль и имеет обширную историю обслуживания. Хотя Ее Величество больше предпочитала Land Rover Defender в качестве своего основного автомобиля, она считала Jaguar "близким ко второму по значимости" и часто была запечатлена за рулем этого автомобиля в Виндзорском поместье.

Обычно за эту модель на аукционе дают около 5 000 фунтов стерлингов, однако в этот раз покупателю он обошелся в рекордные 43 000 фунтов стерлингов.