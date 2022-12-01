Анкара предупредила союзников

Турция предупреждает своих союзников о недопустимости любых форм поддержки террористов РПК и ответвлений этой кровавой организации.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами в четверг в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Недопустимо переодевать террористов в свои военные формы и прикрывать флагами своих стран. Призываем [союзников] дислоцировать силы вдали от местоположения террористов, и в целом пресечь любые формы поддержки", - сказал турецкий министр.

Глава Минобороны Турции подчеркнул, что все действия турецкой армии по обеспечению нацбезопасности и границ основываются на статье 51-й Устава ООН, а именно "праве на самооборону". "Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет соседних государств, и при этом полны решимости бороться с террористами", - сказал Акар, акцентировав внимание на провокациях и иных действиях боевиков YPG [сирийское крыло террористов РПК - прим. "Анадолу"] по дестабилизации ситуации на севере Сирии.

Турецкий министр напомнил о недавних обстрелах приграничных пунктов Турции с территории Сирии, в результате чего погибли ни в чем неповинные люди.

По его словам, позиция тех, кто за тысячи километров [от региона] называет ИГ угрозой, но при этом выступает против шагов Анкары по ликвидации угрозы у границ Турции, недопустима.

Хулуси Акар подчеркнул, что единственной целью операций турецкой армии остаются террористы. "Мы относимся предельно щепетильно к вопросам безопасности мирного населения, а также к культурным и религиозным объектам. Никаких этнических, религиозных различий мы не ставим. Турки и курды - братья", - сказал турецкий министр.

Он напомнил, что Турция - единственная страна НАТО, которая на деле борется с террористами ИГ. "До сегодняшнего дня мы ликвидированы на севере Ирака и Сирии более 4500 террористов ИГ. Вне зависимости от сил, поддерживающих преступные организации, мы полны решимости к устранению угрозы нацбезопасности Турции", - сказал он.

Хулуси Акар сообщил, что США запросили дополнительную информацию о планах операций Турции в Сирии. "Мы информировали о чувствительных моментах. Ожидаем, что обещания будут выполнены", - отметил он.