Франция и США будут снижать зависимость от РФ

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон нацелены на независимость от России в сфере мирной атомной энергетики, говорится в опубликованном в четверг их совместном заявлении, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В документе, принятом по итогам переговоров президентов в Вашингтоне, говорится о сформированном год назад двустороннем партнерстве по вопросу "чистых" энергоресурсов.

"Партнерство предусматривает усиление сотрудничества по мирному атому и помощь в создании надежных каналов снабжения (для ядерной отрасли - ИФ)... Также речь идет о дальнейшем снижении зависимости от поставок из России, касающихся мирного атома и связанных с ним сфер", - отмечается в нем.

Также в документе говорится, что атомная энергетика "должна будет сыграть ключевую роль в снижении выбросов углекислого газа в атмосферу".