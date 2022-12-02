В Краснодарском крае выявили очаг африканской чумы свиней

Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявили на предприятии в Ейском районе Краснодарского края, в карантинную зону вошли восемь населенных пунктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в Telegram-канале в четверг сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

"В Ейском районе выявлен очаг африканской чумы свиней. Согласно постановлению губернатора Краснодарского карая Вениамина Кондратьева от 01.12.2022 года №886 очагом заболевания признан ССГЦ (свиноводческий селекционно-генетический центр - прим. ТАСС) ООО "Торговый дом "Ясени" , расположенный на территории Александровского сельского поселения в пос. Степном. Карантинная зона определена радиусом 10 км от границ эпизоотического очага в которую вошли: пос. Степной, пос. Яснопольский, хут. Рассвет, пос. Симоновка, с. Александровка, пос. Широчанка, пос. Садовый, хут. Зеленая Роща", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию очагов и предотвращение возможного распространения.