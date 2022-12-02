В Афинах подожгли машину посольства Италии

Неизвестные подожгли автомобиль итальянского диппредставительства, припаркованный на стоянке многоквартирного дома в районе Папагу. Об этом сообщил в пятницу греческий новостной портал newsbomb.gr, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Посольство Италии сообщило, что автомобиль принадлежит итальянскому дипломату. По сведениям греческой полиции, поджог произошел примерно в 04:00 по местному времени (06:00 по бакинскому времени). Машина полностью сгорела, повреждения получила еще одна, припаркованная поблизости. На место ЧП для тушения возгорания сразу прибыли 18 пожарных на 6 пожарных автомобилях. Полицейские обнаружили рядом со сгоревшей машиной бутылки с горючей жидкостью и спички.

МИД Греции осудил поджог машины, отметив, что на отношения стран этот инцидент никак не повлияет. МИД подчеркнул, что он "категорически осуждает" атаку на автомобиль, принадлежащий сотруднику дипломатического персонала посольства Италии в Афинах. "Подобные неприемлемые и предосудительные действия никоим образом не нарушат прекрасные отношения и вечные узы дружбы между Грецией и ее партнером и союзником Италией", - говорится в заявлении.