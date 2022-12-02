В Армении командир воинской части воровал топливо

Командир воинской части в Армении присваивал талоны на топливо.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

Высокопоставленный военный в течение примерно года присвоил выделяемые воинской части талоны на бензин (4,5 тыс. л) и дизель (3,7 тыс. л) на сумму около 2,44 млн драмов (около $6 тыс).

Дело, возбужденное в его отношении, было направлено в Антикоррупционный комитет, обвиняемый признал себя виновным и дал признательные показания. Он также восстановил нанесенный государству ущерб.

Прокурор ходатайствовал в Минобороны для рассмотрения целесообразности дальнейшего продолжения службы военного на посту командира части.