Крупнейший НПЗ Венесуэлы приостановил работу

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Венесуэлы, расположенный в городе Амуай, приостановил производство бензина. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az.

По их данным, остановка производства произошла в четверг. Причиной послужил выход нефтеперерабатывающей установки из строя.

Венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela не ответила на запрос агентства Reuters о комментарии.