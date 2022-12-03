https://news.day.az/world/1516439.html Крупнейший НПЗ Венесуэлы приостановил работу
Крупнейший НПЗ Венесуэлы приостановил работу
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Венесуэлы, расположенный в городе Амуай, приостановил производство бензина. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az.
По их данным, остановка производства произошла в четверг. Причиной послужил выход нефтеперерабатывающей установки из строя.
Венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela не ответила на запрос агентства Reuters о комментарии.
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