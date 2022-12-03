https://news.day.az/world/1516457.html Тяжелое ДТП в Стамбуле, много пострадавших - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Стамбуле, много пострадавших - ВИДЕО
В районе Эюпсултан Стамбула произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, из-за дождливой погоды микроавтобус перевернулся и упал на обочину дороги.
Сообщается, что в результате аварии пострадали 10 человек, состояние 2 из них оценивается как тяжелое.
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