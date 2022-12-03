Тяжелое ДТП в Стамбуле, много пострадавших

В районе Эюпсултан Стамбула произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, из-за дождливой погоды микроавтобус перевернулся и упал на обочину дороги.

Сообщается, что в результате аварии пострадали 10 человек, состояние 2 из них оценивается как тяжелое.