Чем грозят забастовки медицинских работников в Англии?

Операции и приемы у врача 140 тыс. британцев могут быть отменены в декабре из-за предстоящих забастовок медицинских работников в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Как пишет в субботу газета The Times, уже на следующей неделе десятки тысяч человек начнут получать письма о том, что их давно запланированные операции, анализы, медицинские исследования и приемы у врача не состоятся, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в статье, в результате многим пациентам придется дожидаться еще несколько месяцев в очереди на получение помощи, учитывая то, что в листе ожидания уже находятся около 7,1 млн человек. Намеченные на 15 и 20 декабря забастовки 100 тыс. членов Королевского колледжа медсестринского дела (Royal College of Nursing, RSN) должны лишь усугубить эту ситуацию.

По информации The Times, руководство Национальной службы здравоохранения пытается уговорить этот профсоюз не распространять забастовки на отделения неотложной помощи. Пока RSN отказался дать гарантии, что его члены выйдут на работу в обычном режиме в этих отделениях, а также в родильных и операционных палатах. Издание уточняет, что в соответствии с законами бастующие медсестры и медбратья не обязаны уведомлять работодателя, появятся ли они на рабочем месте, что делает еще более сложной задачу планирования работы медучреждений.

На данный момент известно лишь то, что в штатном режиме точно продолжат функционировать отделения интенсивной терапии, службы диализа и химиотерапии.