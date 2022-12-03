В Турции успешно испытали новую вертикальную систему пуска ракет

В Турции успешно испытали отечественную системы вертикального пуска MIDLAS. Пуск был произведен зенитно-ракетной системой (ЗРС) HİSAR турецкого производства.

Об этом сообщил в соцсетях глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава управления отметил, что турецкие разработчики заложили фундамент для систем ПВО, которые будут вести огонь с кораблей.

"В 2023 году система MIDLAS будет интегрирована во фрегат "Стамбул" и поступит на вооружение ВМС Турции", - сообщил Демир.

Глава управления поделился в соцсетях кадрами тестирования системы ПВО, в том числе с успешным запуском ракеты.

Этот же видеоролик на своей странице в соцсетях разместило Министерство национальной обороны Турции.

Первые огневые испытания системы MIDLAS, разработчиком которой является Roketsan, прошли с успехом, отметили в ведомстве.

"Система вертикального пуска MIDLAS положит конец импортозависимости Турции в сфере военно-морских платформ. Поздравляем всех тех, кто внес свой вклад в разработку системы MIDLAS, и желаем дальнейших успехов", - говорится в сообщении.