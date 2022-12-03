В Софии прошла массовая акция против введения евро

Массовая акция против введения в Болгарии единой европейской валюты прошла в субботу в Софии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, организатором мероприятия, которое на несколько часов блокировало движение в центре города, стала партия "Возрождение".

"Мы проводим протест в защиту болгарского лева и против введения в Болгарии евро. Мы находимся здесь, чтобы протестовать против насильственного включения Болгарии в еврозону, без предоставления полноценной информации о пользе и вреде этого шага", - сказал лидер "Возрождения" Костадин Костадинов перед журналистами.

Участники акции подчеркивали, что введение евро не введет Болгарию в клуб богатых, а, наоборот, приведет к росту бедности населения.

Протестующие бросали яйца в здание представительства Европейской комиссии в Софии.

В соответствии с существующими планами Болгария должна войти в еврозону в начале 2024 года.