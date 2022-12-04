https://news.day.az/world/1516599.html Мощный взрыв в доме в Турции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
Мощный взрыв в доме в Турции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
На первом этаже шестиэтажного жилого здания в районе Акчакале турецкого города Шанлыурфа произошел взрыв.
Как передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва пострадали четыре человека.
Отмечается, что на первом этаже здания, где произошел взрыв, располагались мастерские. От взрывной волны в здании частично обрушились перекрытия, в соседних домах вылетели стекла, повреждены припаркованные на улице автомашины.
В связи со взрывом ведется расследование. Причины происшествия выясняются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре