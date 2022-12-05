В Японии арестовали воспитателей детского сада

Японская полиция в понедельник передала в прокуратуру дела в отношении ранее арестованных воспитателей детского сада в городе Сусоно, которых уличили в систематических истязаниях подопечных. По данным следствия, они в качестве наказания держали детей вниз головой за ноги, били, запирали в темных помещениях, обзывали и запугивали, сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В этом частном детском саду под названием "Сакура" не было видеокамер наблюдения. Полиция установила факты истязаний на основе свидетельств других воспитателей.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио выразил в понедельник глубокую озабоченность в связи со случившимся. Он пообещал, что правительственные ведомства примут все меры для предупреждения подобных происшествий в детских учреждениях.