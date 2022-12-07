https://news.day.az/world/1517031.html В столице Индии запретили строительные работы - ВИДЕО
В столице Индии запретили строительные работы - ВИДЕО
Власти Нью-Дели запретили строительство и снос зданий из-за загрязнения воздуха. Комиссия по управлению качеством воздуха отметила, что за последние сутки средний индекс качества воздуха в Нью-Дели составил 407 при норме от 0 до 50, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Также комиссия распорядилась увеличить частоту уборки дорог и их полив. Власти индийской столицы также призвали жителей Нью-Дели использовать для передвижения общественный транспорт вместо частного. Не использовать уголь и дрова для обогрева и работать из дома. Согласно официальным данным, каждый год ядовитый смог на севере Индии убивает не менее миллиона человек.
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