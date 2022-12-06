В США начали проверку компании Илона Маска

Компания по производству медицинского оборудования Neuralink Илона Маска находится под федеральным расследованием в связи с возможными нарушениями прав животных на фоне жалоб внутреннего персонала на то, что испытания на животных проводятся в спешке, что приводит к ненужным страданиям и смертям. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Neuralink Corp разрабатывает мозговой имплантат, который, как она надеется, поможет парализованным людям снова ходить и вылечит другие неврологические заболевания. Федеральное расследование, о котором ранее не сообщалось, было начато в последние месяцы генеральным инспектором Министерства сельского хозяйства США по запросу федерального прокурора, согласно двум источникам, знакомым с ходом расследования.

Расследование, по словам одного из источников, сосредоточено на нарушениях Закона о защите животных, который регулирует, как исследователи обращаются с некоторыми животными и тестируют их.

Расследование началось из-за растущего несогласия сотрудников с испытаниями Neuralink на животных, включая жалобы на давление со стороны Маска с целью ускорить разработку, что привело к неудачным экспериментам.

По словам сотрудников, такие неудачные тесты приходилось повторять, что увеличивало количество тестируемых и умерщвляемых животных. Документы компании включают ранее незарегистрированные сообщения, аудиозаписи, электронные письма, презентации и отчеты.

Маск и другие руководители Neuralink отказались это комментировать.

В целом компания убила около 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян, после экспериментов с 2018 года, согласно отчетам.