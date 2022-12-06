Cильное землетрясение у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано во вторник у берегов острова Ява. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр стихии находился на расстоянии 268 км к югу от города Джембер с населением около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информации о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.