https://news.day.az/world/1517081.html Крупный пожар под Москвой - ВИДЕО
Крупный пожар под Москвой - ВИДЕО
Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье под Звенигородом. Поздно вечером в деревне Грязь загорелся склад стройматериалов и автосервис.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь стремительно распространялся и вскоре охватил большую площадь, от страшного жара обрушилась часть крыши. На то, чтобы остановить распространение пламени и затем потушить его, ушло несколько часов.
Уже известно, по предварительной версии, пожар вспыхнул из-за поломки в системе отопления. В результате происшествия никто не пострадал.
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