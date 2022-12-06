Крупный пожар под Москвой

Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье под Звенигородом. Поздно вечером в деревне Грязь загорелся склад стройматериалов и автосервис.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь стремительно распространялся и вскоре охватил большую площадь, от страшного жара обрушилась часть крыши. На то, чтобы остановить распространение пламени и затем потушить его, ушло несколько часов.

Уже известно, по предварительной версии, пожар вспыхнул из-за поломки в системе отопления. В результате происшествия никто не пострадал.