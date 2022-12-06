Турецкие депутаты устроили драку во время обсуждения бюджета

Турецкие парламентарии, заседавшие в Великом национальном собрании, устроили драку во время обсуждения бюджета. Как передает Day.Az, об этом пишет турецкая газета Sabah.

"На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее парламента возникла напряженность. Словесная перепалка между депутатами переросла в конфликт", - сообщает газета.

Отмечается, что вице-спикер парламента Хайдар Акар был вынужден прервать заседание на десять минут. Sabah уточняет, что в результате драки члена партии Iyi Хусейна Орса пришлось госпитализировать с травмой головы.