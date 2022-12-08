Необычный штраф ждет жителей КНДР

Власти Северной Кореи призвали жителей страны называть своих детей более "патриотичными" и "грозными" именами. Об этом пишет издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, предлагается давать детям такие имена, как Чунг Сим (Верность), Чонг Иль (Пистолет), Пок Иль (Бомба) или Уй Сонг (Спутник).

Издание отмечает, что власти КНДР пригрозили оштрафовать тех, кто не будет давать детям имена с патриотическим смыслом.

Radio Free Asia добавляет, что жители Северной Кореи жалуются на требования "переименовывать" детей, которым уже дали имена. Доходит даже до того, что имена и фамилии требуют сменить даже взрослым людям.

Источник RFA сообщил, что участковые выносят уведомления об исправлении всех фамилий без конечных согласных. Люди с именами, в которых нет конечной согласной, должны до конца года добавить к своему имени политический смысл, "чтобы соответствовать революционным стандартам".